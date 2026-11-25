comerciante Thiago Duarte Camilo, de 40 anos, foi preso no fim da tarde desta terça-feira (24)Foto: Divulgação PM
De acordo com as apurações da Polícia Civil, o suspeito aproveitava os dados cadastrais e documentos fornecidos pelos consumidores durante atendimentos e negociações na revendedora para efetivar as operações fraudulentas. Em diversas situações relatadas no inquérito, as vítimas procuravam o estabelecimento comercial apenas com o intuito de fazer simulações de crédito, mas acabavam descobrindo posteriormente a existência de contratos ativos em seus nomes ao começarem a receber cobranças de dívidas que desconheciam.
Veículos quitados com restrições e histórico criminal
As investigações também identificaram casos envolvendo automóveis que já haviam sido regularmente comprados e quitados pelos clientes junto à própria agência. Mesmo após concluírem o pagamento integral dos bens, os proprietários eram surpreendidos ao constatarem que os veículos permaneciam vinculados a contratos de financiamento de terceiros e apresentavam restrições administrativas de alienação fiduciária, impedindo a transferência regular da documentação.
Thiago Duarte Camilo foi localizado em sua residência, situada na Estrada de Sapeatiba Mirim, no bairro de mesmo nome, onde agentes da 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP) cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única da Comarca de Iguaba Grande. Investigado pelo crime de estelionato, ele foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário; o valor total do prejuízo financeiro causado aos consumidores ainda não foi oficialmente divulgado.
Segundo levantamento da Polícia Civil, o comerciante já havia sido alvo de outra investigação relevante conduzida pela 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) de Araruama, ocasião em que chegou a ser considerado foragido e acabou localizado e preso no estado de Minas Gerais. Os registros policiais apontam que havia mais de 30 procedimentos instaurados contra ele, sendo a grande maioria relacionada a suspeitas de estelionato na comercialização de veículos.
Posicionamento e o outro lado
Procurada pela reportagem para comentar a prisão preventiva e as acusações apontadas pela Polícia Civil, a defesa técnica de Thiago Duarte Camilo informou, por meio de nota oficial, que o processo judicial tramita sob segredo de Justiça e que, por esse motivo legal, não poderia fornecer maiores informações sobre o caso no momento.
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