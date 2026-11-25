comerciante Thiago Duarte Camilo, de 40 anos, foi preso no fim da tarde desta terça-feira (24) - Foto: Divulgação PM

comerciante Thiago Duarte Camilo, de 40 anos, foi preso no fim da tarde desta terça-feira (24)Foto: Divulgação PM

Publicado 25/11/2026 14:34

Mais de 40 pessoas teriam sido vítimas de um esquema de financiamentos fraudulentos de veículos no município de Iguaba Grande , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O comerciante Thiago Duarte Camilo, de 40 anos, foi preso no fim da tarde desta terça-feira (24), sob a suspeita de utilizar uma agência de automóveis para contratar empréstimos e financiamentos bancários em nome de clientes sem autorização e se apropriar integralmente do dinheiro liberado pelas instituições financeiras.