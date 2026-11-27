Carro caiu no Rio Iguabela, em Iguaba GrandeFoto: Reprodução Internet
Segundo as testemunhas que presenciaram a sequência dos fatos, o carro estava regularmente estacionado em frente a uma residência quando o sistema de alarme começou a tocar de forma intermitente. Pouco tempo depois, o veículo deixou o ponto onde estava parado e acabou caindo diretamente no leito do Rio Iguabela, chamando a atenção de quem passava pelo local.
Hipóteses de tentativa de furto ou falha mecânica
A dinâmica incomum do episódio levantou imediata suspeita entre os vizinhos de que o automóvel possa ter sido alvo de uma tentativa frustrada de furto, na qual eventuais criminosos teriam perdido o controle da direção após o disparo do alarme. Por outro lado, uma segunda hipótese igualmente considerada por moradores que acompanharam a ocorrência é a de que o carro tenha descido sozinho em direção à margem, caso não estivesse devidamente travado pelo freio de estacionamento ou engrenado.
Até o fechamento e publicação desta matéria, não há confirmação oficial por parte das autoridades sobre o que realmente provocou a queda do veículo na água nem provas concretas sobre a participação de terceiros no incidente. Da mesma forma, ainda não foram divulgadas informações sobre a identificação do proprietário do automóvel, a extensão dos danos mecânicos sofridos nem a existência de eventuais ocupantes feridos no interior do carro.
Retirada do veículo e apuração do caso
A ocorrência aguarda a mobilização de equipes de apoio para a remoção do automóvel do leito do rio e o levantamento técnico das circunstâncias que levaram ao acidente. O caso segue sem esclarecimento definitivo e poderá ser analisado pela 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP) de Iguaba Grande caso seja formalizado registro de crime patrimonial.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal de Iguaba Grande e a Polícia Civil para confirmar se houve registro oficial da ocorrência, acionamento de reboque para retirada do veículo do Rio Iguabela e identificação do proprietário, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição; o espaço segue inteiramente aberto para manifestações.
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