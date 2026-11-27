Pocah se apresenta na décima edição da Parada do Orgulho LGBTI+ de Iguaba GrandeFoto: Reprodução Internet
Consolidado no calendário cultural do município, o evento chega à sua décima edição neste ano. A mobilização é organizada pelo Coletivo Diversiguaba e conta com o apoio institucional da Prefeitura de Iguaba Grande, mantendo como proposta central dar visibilidade às pautas da população LGBTI+, promover o respeito e celebrar a diversidade na região.
Line-up reúne cantora Pocah, artistas locais e DJs
Para marcar a edição comemorativa de dez anos na Praça da Estação, a organização confirmou a cantora Pocah como uma das principais atrações musicais do palco principal. Além dela, o público contará com performances de Eddylene Água Suja, Mikaella Mendy, Christy Moon, Luara Luthero e Narbeera.
A programação sonora do evento também inclui apresentações de diversos DJs convidados que vão comandar a pista ao longo da tarde e da noite. Estão confirmados nos sets os DJs Charlye, Lillian Salles, Geleia, Kevin e Rael, garantindo variedade de ritmos para moradores e visitantes que comparecerem ao centro da cidade.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem entrou em contato com a organização do Coletivo Diversiguaba e com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Iguaba Grande para obter informações adicionais sobre o esquema de segurança, ordenamento do trânsito no entorno da Praça da Estação e o cronograma detalhado de horários de cada apresentação, e aguarda retorno oficial; o espaço segue inteiramente aberto para manifestações.
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