Pocah se apresenta na décima edição da Parada do Orgulho LGBTI+ de Iguaba Grande - Foto: Reprodução Internet

Pocah se apresenta na décima edição da Parada do Orgulho LGBTI+ de Iguaba GrandeFoto: Reprodução Internet

Publicado 27/11/2026 16:25



A Parada do Orgulho LGBTI+ de Iguaba Grande , conhecida oficialmente como Iguaba Pride, foi remarcada e será realizada neste domingo (29), na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A programação festiva e cultural tem início previsto para as 14h, na Praça da Estação, contando com entrada totalmente gratuita e aberta ao público em geral.