Mãe procura Jovem desaparecido há 8 dias

Itaboraí - Na segunda feira retrasada, dia 20, foi visto pela última vez Douglas Silva de Oliveira de 19 anos. Ele é morador do bairro Santa Luzia. Ele foi onde foi visto por último no ponto de ônibus em frente a UPA. Ele sofre de problemas psicológicos e segundo sua mãe, Monique da Silva Pereira Ribeiro, não é a primeira vez que ele some de casa. Ele já havia fugido outra vez devido problemas psicológicos, porém nunca havia pernoitado fora de casa e a família sempre conseguiu resgatá-lo no mesmo dia. Já se passa mais de 1 semana e todavia a família não tem notícias de Douglas. A mãe aguarda qualquer notícia que venha chegar ao paradeiro de seu filho desaparecido.



Caso alguém saiba sobre o paradeiro de Douglas da Silva de Oliveira, favor ligar para (21) 99222.0951