Agressor de mulher é preso em Itaboraí

Itaboraí - Homem é preso pela Policia Militar no bairro do Porto das Caixas, em Itaboraí. Ele foi acusado de agredir a esposa na frente do filho.

A prima da vítima ligou pra Policia e denunciou o marido de sua prima, a esposa do agressor em depoimento relatou que apanhou por diversas horas na frente do filho do casal, a prima da vítima percebeu sinais da vitima nas redes sociais onde havia trocado fotos do perfil para uma imagem com a letra "X" de cor vermelha que representa violência doméstica.

Ela tinha muitos hematomas pelo corpo e marcas no pescoço, e estava muito abalada emocionalmente, chorava muito.

O filho do casal, de apenas 12 anos, confirmou as agressões que o próprio pai cometia contra a mãe.

O agressor foi encaminhado a 71ª DP (Itaboraí) e foi enquadrado na Lei Maria da Penha, ele segue preso e pode pegar até três anos de cadeia.

A Redação do Jornal O Dia Itaboraí prefere não revelar a identidade da vítima para preservação de sua imagem.