Venda das Pedras Ganhará Unidade de Saúde, ainda sem data de inauguração

Itaboraí - Em mais uma tentativa de reforço no meio do caos que é a saúde pública de Itaboraí, num quadro pior ainda em época de pandemia, o bairro de Venda das Pedras ganhará um Centro de Especialidade de Saúde.

A previsão de inauguração é para os próximos dias (porém a prefeitura não especificou datas), e beneficiará milhares de pessoas no município.

O Prefeito de Itaboraí, Dr. Sadinoel Souza disse que a população receberá um serviço de muita qualidade: “Aqui será um local com diversos serviços, mas pude observar que o de Fisioterapia está praticamente pronto e fiquei surpreso com a qualidade dos equipamentos e qualificação dos profissionais. Quero parabenizar a todos os profissionais de Fisioterapia, principalmente nesta pandemia da Covid-19. Este espaço só está acontecendo porque tem profissionais qualificados como vocês. Fico feliz em saber que nossos munícipes terão um local adequado, amplo e com equipamentos de qualidade, que os ajudarão em sua reabilitação”, discursou o Prefeito que visitava o local.