Itaborai - O descaso da Prefeitura Municipal de Itaboraí com os problemas básicos da cidade desespera os moradores.



Exemplo disso é o da Rua Virgilio Manoel da Rocha, no Bairro de Três Pontes, que sofre com a falta de coleta de lixo.



Moradores que preferem não se identificar dizem também que: " os próprios moradores do bairro não colaboram jogando seus lixos abertamente na rua " e acrescentam: " tem gente que vem de carro de outros bairros jogar lixo na rua " completam.



A redação do Jornal O DIA Itaborai faz um apelo a Prefeitura Municipal que providencie o mais rápido possível a coleta da limpeza urbana para o bairro de Três Pontes, além de estarmos enfrentando a pamdemia de Covid-19, não podemos incentivar a proliferação de outras doenças que vem junto com acúmulo de lixo.



Qualquer informação ou denuncia moradores da cidade podem entrar em contato com nossa redação através de mensagem via Watts App (21) 98560-6377 que cobraremos as autoridades responsáveis.