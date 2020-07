171 mortes de Covid-19 em Itaboraí

Itaboraí - [20:05, 30/07/2020] +55 21 99675-0046: Na guerra contra o Covid-19, o município de Itaboraí vem sofrendo a cada dias mais baixas.



Com um número de infectados maior do que a vizinha Maricá, a cidade de Itaboraí também ganha no número de mortes de acordo com a Secretaria de Saúde em seu último boletim epidemiológico já totaliza 171 mortes na cidade.



Os bairros com um numero maior de casos confirmados e registrados da doença:



AMPLIAÇÃO: 276 casos positivos



NOVA CIDADE: 165 casos positivos



AREAL: 155 casos positivos



MANILHA: 152 casos positivos



CENTRO: 103 casos positivos



RET. SÃO JOAQUIM: 101 casos positivos



RIO VARZEA: 96 casos positivos



A Redação do Jornal O Dia Itaboraí entrou em contato com a Secretaria de Saúde o município na tentativa de conversar com o Secretario de Saúde Júlio César Ambrósio, sobre as medidas de combate ao Coronavírus adotadas pela Prefeitura de Itaboraí, porém não obtivemos retorno da Secretaria.