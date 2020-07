Moradora do Bairro Joaquim Oliveira está desesperada

Itaborai - Ao chegar do trabalho uma moradora do Bairro Joaquim Oliveira, identificada pela redação do Jornal O Dia Itaborai como Priscila, se separou com o portão de sua casa aberta.



Ela entrou em desespero ao perceber que seus dois cães haviam fugido (o que naturalmente acontece com a maioria dos cachorros quando vê um portão aberto), e está desesperada porque é muito apegada aos seus animais de estimação.



Eles atendem pelos nomes Cockie (da raça lhsaapso) e Zeus (da raça Rottweiler) e são dóceis.



Qualquer informação pode passada através do telefone (21) 97351- 6362 que é o número da proprietária dos cães.