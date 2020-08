Prefeitura de Itaboraí Visita Obras de Escolas Municipais

Itaboraí - Na manhã desta sexta-feira (31/07), o prefeito de Itaboraí, Dr. Sadinoel Souza, junto ao secretário municipal de Educação, Cultura e Turismo, Osório de Souza, visitou obras que estão acontecendo em diversas unidades escolares da cidade.



Na primeira parada, o chefe do Executivo vistoriou a construção do novo Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Maria José Pugian Ribeiro, em Itambi, que está em fase de conclusão. “Isso aqui é maravilhoso, é um mundo para as crianças! É esse padrão que queremos para Itambi, para essas pessoas tão boas e batalhadoras. Estou muito feliz em ver que está acontecendo, que a Prefeitura vai conseguir entregar essa unidade para a população, e meu obrigado ao povo de Itambi, por acreditar que é possível”, disse Dr. Sadinoel, que finalizou com um agradecimento aos funcionários responsáveis pelas obras.



“Este espaço deu oportunidade para que pudéssemos buscar junto ao Governo Federal mais creches como esta. Ao todo, seis Centros Municipais de Educação Infantil já foram aprovados. Caminhando assim, vamos dar melhores condições para nossas crianças estudarem em espaço adequado” destacou o secretário da Sectur.



O Cemei, que já funciona há anos em um local alugado, será transferido para prédio próprio e poderá oferecer mais conforto e melhor estrutura para os alunos. O espaço tem capacidade para abrigar cerca de 300 crianças.



As autoridades seguiram para a Escola Municipal Antônio Carlos da Silva, no bairro Morada do Sol, onde uma quadra poliesportiva está sendo construída, visando o lazer, a saúde e o bem-estar de todos os alunos e da comunidade, já que a ideia é construir uma entrada independente da escola para acesso da população em geral.

“Quero aproveitar para agradecer por essa obra, que será concluída em breve e agradecer, também, o empenho do nosso prefeito e do secretário de Educação, juntos iremos fazer nossa inauguração. Obrigada por pensar com carinho em nossos alunos”, expressou a diretora, Rosângela Gomes da Silva Muniz.



O prefeito falou ainda sobre os planos para a escola e toda a região. “Precisamos colocar uma creche nesse terreno. Aqui tem espaço suficiente para receber mais crianças, além de melhorar os acessos à unidade. O povo de Morada do Sol merece mais educação e acessibilidade”, destacou o gestor municipal.



Ainda na manhã de visitas, a última parada foi na Escola Municipal Samuel Garcia, em Vila Brasil, que está passando por reforma e ampliação de toda a estrutura para se transformar em um novo Centro de Educação Infantil (Cemei), para atender a grande demanda da região.



A unidade conta com quatro salas de aula; refeitório; quatro banheiros, sendo dois com chuveiros e acessibilidade; plataforma elevatória e área com cobertura.



Vale destacar que a entrega das três obras está prevista para setembro deste ano.