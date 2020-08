Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí e o Governo Federal firmaram uma parceria e conseguiram entregar 900 casas do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vinda (programa criando no época do Ex-Presidente Lula), no Bairro Esperança, na Reta.

E para que outras 2,1 mil unidades de apartamento do Programa sejam entregues é necessário que o abastecimento de água, muito ruim e precário na região, consiga suportar a quantidade de novos moradores e o novo Conjunto Habitacional.

Não existe abastecimento no momento que comporte tantos novos moradores no Bairro, será necessário a conclusão de algumas obras em parceria com a CEDAE para os moradores não ficarem sem água.



As obras na Estação de Tratamento de Água (ETA), em Porto das Caixas, já começaram, e tem como objetivo levar água para 30 mil pessoas, se as obras forem concluídas o Novo Conjunto Habitacional será contemplado também com o acesso a água potável.