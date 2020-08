Itaboraí - Hoje são 3.102 casos registrados e confirmados do Covid-19 com idades entre 12 dias e 101 anos, 1.644 pacientes são do sexo feminino e 1.468 são do sexo masculino.

De acordo com as últimas informações da Secretaria De Saúde de Itaboraí, existe na cidade, 14.446 casos notificados da doença, 21 casos estão em investigação, isto é, aguardando o resultado no laboratório do estado, o Laboratório Central Noel Nutels.

174 mortes já foram registradas, trinta e sete homens e dezenove mulheres jovens, além de sessenta e cinco homens e cinquenta e três mulheres idosas.



Desses óbitos, 125 faleceram no município de Itaboraí e 49 morreram em outras unidades de saúde ao redor do estado. O município já descartou 473 casos prováveis.



A Secretária de Saúde reforça que só a higiene correta e o distanciamento social podem ajudar a vencer a guerra contra o Coronavirus.