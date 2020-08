Acidente de Caminhão em Itaboraí Engarrafa a Rodovia

Itaboraí - Na manhã desta quinta-feira (06/08) aconteceu um acidente na saída da cidade na altura da BR101, em Itaboraí, que provocou horas de congestionamento.



O acidente causou um bloqueio da via auxiliar e deixou muitos feridos, segundo a apuração do Jornal O Dia Itaboraí, o acidente aconteceu por volta de 9:15 da manhã na pista sentido São Gonçalo.



As vítimas receberam os primeiros socorros no local, através das unidades de salvamento do Corpo de Bombeiro e ainda existem tem pessoas sendo atendidas no local. O congestionamento por conta do acidente já passa de 2 quilômetros.

O enorme congestionamento acontece neste momento na altura da Itamusic.