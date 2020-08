Moradora de Itaboraí aguarda cirurgia na vista há 3 anos

Itaboraí - Em uma reportagem do Jornal O Dia Itaboraí na Rua São Joaquim em que moradores pediam asfalto, algo chamou muito a atenção para o lado mais humano da situação. A moradora, Dona Silvia Bittencourt Simões, aguarda uma cirurgia na vista há 3 anos e alega descaso da Prefeitura. Ao ser entrevistada ela também diz que seu marido faleceu no hospital municipal de Itaboraí há 7 meses e não estava sendo devidamente tratado ficando sem médico durante 4 dias e quando finalmente os médicos vieram, disseram ao casal que o marido de Dona Sílvia estava no lugar errado e que naquele hospital não haviam recursos para tratá-lo. Um verdadeiro descaso da Secretaria de Saúde de Itaboraí.



Dona Sílvia está perdendo parte da vista e está sendo prejudicada inclusive para trabalhar e ganhar seu sustento. A moradora faz um apelo à Secretaria de Saúde de Itaboraí que interceda a seu favor. Até então não houve resposta da Prefeitura de Itaboraí a respeito da cirurgia de Dona Sílvia.