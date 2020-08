Dupla de traficantes é presa em flagrante

Itaboraí - Foram presos na última segunda-feira o criminoso conhecido como 'Betinho' e outro comparsa qual não teve a identidade revelada. Eles foram presos no bairro Nova Cidade. Agentes do P-2, do 35º Batalhão da PM realizavam uma diligência no locam e acabaram se deparando com os criminosos.



De acordo com o levantamento da redação do Jornal O Dia Itaboraí, 'Betinho' atuava no tráfico de drogas na comunidade do Catiço. Foi encontrado com a dupla um rádio comunicador, um celular, 82 trouxas de maconha e 63 pinos de cocaína.



Os criminosos foram presos em flagrante e o caso foi registrado na 71ª DP de Itaboraí.