Coronavirus, já são 15.823 casos notificados da doença em Itaboraí

Itaboraí -Nossa cidade tem hoje 3.524 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), com idades entre 12 dias e 101 anos. Mil setecentos e sessenta e sete pacientes são do sexo feminino e mil setecentos e cinquenta e sete são do sexo masculino.



A Secretaria De Saúde de Itaboraí informa que há, na cidade, 15.823 casos notificados da doença. 31 casos estão em investigação, isto é, aguardando o resultado no laboratório do estado, o Laboratório Central Noel Nutels.





Dessas mortes, 138 faleceram no município de Itaboraí e 55 morreram em outras unidades de saúde ao redor do estado. O município já descartou 549 casos prováveis.



Precisamos evitar o crescimento de infectados em nossa cidade. Por isso, pedimos: Se cuide! Você ajudará salvando vidas com essa atitude. Só a higiene correta e o distanciamento social podem ajudar a acabar com a proliferação dessa pandemia.