Segundo a Prefeitura de Itaborai, Hospital Municipal São Judas Tadeu está em fase final de reforma.

Itaborai - Segundo a Prefeitura Municipal de Itaboraí o Hospital Municipal São Judas Tadeu, que está sendo reformado a vários meses, deverá ser reinaugurado até o fim do ano.



Ainda segundo a Prefeitura através de informação divulgada pela Secretária de Saúde, em poucos dias serão entregues os 30 primeiros leitos de UTI. O hospital está localizado no bairro do Rio da Várzea e está desativado a muitos anos, e será muito útil a sua reforma e a reativação em época de pandemia e na luta contra ao Covid-19.