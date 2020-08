Troca de Tiros entre a Polícia e Traficantes em Itaboraí

Itaborai - Por volta das 19 horas da última quinta-feira (27/08) a Polícia Militar através do 35º Batalhão em Itaboraí, foi até a Rua 06 no Bairro Aldeia da Prata, comprovar denuncias anônimas referente ao tráfico de drogas na região.



Quando a guarnição procedeu ao local avistaram 04 criminosos armados, indicando serem os traficantes denunciados.



Os criminosos ao perceberem a chegada da Polícia iniciaram vários disparos contra os policiais e houve troca de tiros.



No tiroteio, ninguém se feriu, e a Policia conseguiu controlar a situação capturando os quatro meliantes que foram presos e conduzidos a 71ª DP (Itaboraí).



Foi apreendido um a enorme quantidade de drogas , entorpecentes, maconha se cocaína.