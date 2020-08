Abandono Animal em Itaboraí

Itaboraí - Moradora de Itaboraí pede ajuda para resgatar três cães no bairro Retiro São Joaquim, no endereço: Rua Min. Joaquim Antunes, 1233 no último domingo dia 30/08.



Segundo apuração os animais foram abandonados pelo dono, um dos cães já em idade avançada e com sarnas, um de idade média e um filhote, todos apresentam sintomas de desnutrição.



Pedimos a Coordenadoria de proteção aos Animais de Itaboraí que providencie a retirada ou se alguém se interessar em dar abrigo aos animais é só entrar em contato com o zap da Redação do Jornal O Dia Itaboraí (21) 98560-6377.



A moradora registrou imagens com seu celular do estado em que os cães de encontravam, e de tanta pena já os alimentou com um saco de ração que havia em seu carro.