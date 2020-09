Prefeito de Itaboraí Prometeu Reabertura do Hospital São Judas Tadeu e até Agora Nada

Itaboraí - O Prefeito de Itaboraí, Dr. Sadinoel, prometeu e reafirmou sua promessa, por diversas vezes, inclusive com registro da promessa na página do Facebook da Prefeitura, a reabertura do Hospital São Judas Tadeu, para atendimento ao público e um reforço na guerra contra o Covid-19.

O Hospital, localizado na Av. Vinte e Dois de Maio no bairro Outeiro das Pedras, está parado a muito anos, mais de 10...completamente abandonado por apresentar problemas estruturais, elétricos e hidráulicos, e está sendo totalmente reformado pela Prefeitura, o Prefeito anunciou que em poucos dias (que acabaram se tornando meses) seria reinaugurado, com até 150 leitos, um grande força para a saúde do município, principalmente em época de pandemia.

O Hospital contou até com uma "inauguração" com a presença até do Governador afastado Wilson Witzel e o secretário de Estado de Saúde, Alex Bousquet, no mês passado.

Mais o fato é que; o Hospital Municipal São judas Tadeu não foi aberto até agora, e não atende o público. Mesmo após uma "cerimônia de inauguração".



A população precisa deste Hospital inaugurado e a Redação do Jornal O Dia Itaboraí, cobra as autoridades governamentais que o Hospital seja entregue o mais rápido possível e que o Prefeito da cidade cumpra a sua promessa, não existe sentido inaugurar um aparelho público que não foi de fato entregue ao povo, se não foi entregue ao povo porque foi "inaugurado"?