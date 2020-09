Itaboraí - Por volta das 10:45 desta quinta-feira (10/09) um caminhão explodiu na estrada do Pacheco, que liga os municípios de Maricá e Itaboraí.



Segundo levantamento da Redação do Jornal O Dia, o caminhão carregava botijões de gás, começou a pegar fogo e rapidamente explodiu, o motorista conseguiu escapar do caminhão antes da explosão.

O acidente deu origem a um grande congestionamento e por pouco a explosão não atingiu outros carros que percorriam a estrada, motoristas de outros veículos pararam a tempo e começaram a sinalização para evitar uma tragédia ainda maior.



Bombeiros do destacamento de Itaboraí foram acionados e foram até o local que foi isolado para apuração da pericia.



Até as 12:05 os acessos que ligam as duas cidade (Itaboraí e Maricá) não foram liberados, e não se sabe o que causou o incêndio que provocou a explosão.



O motorista passa bem.