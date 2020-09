PL e Republicanos oficializam Marcelo Delaroli e Elber Correia na disputa para a Prefeitura de Itaboraí

Maricá - Um sábado marcado pelas convenções partidárias em Itaboraí. A coligação “Pra Transformar Itaborai”, formada pelo Partido Liberal (PL), Republicanos, Partido Social Cristao (PSC), Partido Verde (PV), Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Democracia Crista (DC), Avante e Solidariedade, confirmaram a candidatura a prefeito de Marcelo Delaroli (PL) e do vice-prefeito Elber Correia (Republicanos).



A coligação optou por seguir os protocolos de saúde, devido a pandemia do Covid-19, realizando uma convenção para cada partido em horários diferentes e não permitindo convidados para evitar aglomerações. Mesmo não podendo contar com a participação do público, o sentimento de transformação de Itaboraí.



Já nas primeiras horas, o Republicanos confirmou o nome do atual vereador Elber Correia a candidatura a vice-prefeito de Itaboraí, todos os presentes reafirmaram o compromisso com uma gestão de qualidade e eficiência para Itaboraí e que recupere o orgulho do seu povo.



Estiveram presentes durante as convenções vários pessoas importantes da política municipal, entre elas o ex-prefeito Cosme Salles, o presidente do diretório municipal do (PSC), Agnaldo Coutinho, Abílio, Peter Salomão, que abriram mão de suas pré-candidaturas a prefeito para apoiar a chapa Marcelo e Elber, acreditando que de fato a única forma de ver Itaboraí transformada é somando forças.



Na sequência Elber Correia, indicado como candidato a vice-prefeito na coligação, disse que já vem participando ativamente na pré-candidatura e reafirmou que a melhor opção da reestruturação do município é Marcelo Delaroli. “Tenho orgulho de ter sido o escolhido para compor esse projeto da reconstrução da cidade. Conheço bem toda Itaboraí e suas necessidades, nosso município é muito grande e trabalharemos para todos, do interior à cidade”.



Quando fez o uso da palavra, Marcelo Delaroli ressaltou que desde o início da construção do projeto de pré-candidatura, procurou ouvir o máximo de pessoas, pois tem como crença pessoal, que para ser um bom gestor, precisa ouvir todos os lados para tomar as melhores decisões e essa será a marca de sua caminhada.



Vale ressaltar que as nominatas para vereador dos oito partidos estão completas com 136 candidatos ao poder Legislativo e contam com mulheres de forte ativismo na cidade e dispostas a fazerem história.