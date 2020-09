Marcelo Delaroli Volta a Ter o Apoio do Quaqua como Candidato a Prefeito de Itaboraí

Itaboraí - Na última quarta-feira (16/09) o candidato a Prefeito de Itaboraí; Marcelo Delaroli (PL) que tinha o apoio do Quaqua, porém perdeu tal apoio ao colocar Elber Correia (Republicanos) como vice ao invé do Lorival Casula (PT), que seria o responsável pela implementação dos programas sociais que funcionam em Maricá.

Lorival Casula iria ser o candidato a Prefeito do Quaquá, ao invés de Delaroli após o anúncio da colocação de outro vice, Elber Correia.



Segundo levantamento e informações de fontes da redação do Jornal O Dia, Flávio Bolsonaro havia chamado Marcelo Delarori dizendo que Marcelo Delaroli colocasse o vice do PT, perderia seu apoio, pedindo que colocasse o vice do PL ou do Republicanos.



Porém, Marcelo Deralori recuou, segundo as últimas pesquisas em Itaboraí, feita pela redação do Jornal O Dia, as intenções de voto favorecem qualquer candidato que Quaqua indicar, mais de 60% dos eleitores votarão no candidato indicado por Quaquá. Então Marcelo Delaroli que liderava as pesquisas recuou e aceitou o vice que Quaqua queria, Lorival Casula, que foi Secretário de Desenvolvimento do Governo Quaquá e Presidente da EPT (empresa responsável pelo transporte público gratuito para a população em Maricá) dos ônibus vermelhinhos, no Governo Fabiano Horta.



Segundo Quaquá, ele é o responsável e carrega o compromisso de fazer em Itaboraí tudo que foi feito em MAricá é claro junto com o candidato Marcelo Delaroli.