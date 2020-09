PM prende traficante em flagrante no Monte Verde

Itaboraí - A PM prendeu um traficante em flagrante no bairro Monte Verde durante um patrulhamento na área.



Ao identificar uma atitude suspeita de 2 elementos na rua, a polícia fez a abordagem e encontrou com um deles uma sacola com 71 cápsulas de cocaína, 26 trouxas de maconha e 1 aparelho celular, além de dinheiro em espécie provido do tráfico.