Drogas, munição e arma apreendida com criminosos num tiroteio na cidade, um criminoso foi morto Foto: Divulgação PMERJ

Por O Dia

Publicado 21/10/2020 12:26 | Atualizado 21/10/2020 12:27

Itaboraí - A noite da última segunda-feira (19/10) foi intensa no bairro do Apollo no município, a Policia Militar do 35º BPM prendeu um homem em uma ação após um tiroteio e um meliante morreu.



A Policia Militar informou que, estavam realizando um patrulhamento no bairro, visando coibir o roubo de cargas e ao serem avistados por criminosos foram atacados e aí começou o tiroteio. Tudo aconteceu na rua Vitorino Ferreira de Araújo.



Dois criminosos foram baleados e um deles morreu no local, o outro foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres no Colubandê.



Foram apreendidas uma pistola, munição, drogas e um rádio transmissor.