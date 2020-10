Quatro homens presos por roubo de carro, forma encontrados com eles, maconha, celulares roubados e um relógio. Eles ainda estavam com um menor de idade. Foto: Divulgação PMERJ

Por O Dia

Itaboraí - Um menor de idade foi apreendido com quatro criminosos que roubaram um carro no bairro de Aldeia da Prata, no município de Itaboraí, aconteceu no último fim de semana no dia de sábado (24/10).



Agentes do 35º Batalhão (Itaboraí) num patrulhamento de rotina, receberam a informação que quatro criminosos haviam acabado de roubar um carro e seguiam pro Centro da cidade.



O automóvel roubado era um Versa, da montadora Nissan. Os Policiais avistaram o veículo nu posto de gasolina e fizeram a abordagem, onde escondido dentro do automóvel havia um revolver calibre 38, com munição, uma trouxinha de maconha, um relógio (provavelmente roubado) e cinco celulares.



Os meliante confessaram o delito e foram levados para a 71º DP, Delegacia (Itaboraí) e a vítima, proprietária do veículo fez o reconhecimento dos assaltantes.



Um dos criminosos já tinha passagem pela polícia, homicídio e roubo, os elementos foram encaminhados pro sistema prisional.