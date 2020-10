Gonçalense empata em casa na estréia do 2º turno do carioca b1 Foto: Divulgação

Por Diogo Asgard

Publicado 29/10/2020 17:53 | Atualizado 29/10/2020 18:09

Itaboraí - Na última quarta-feira pela manhã o Gonçalense recebeu o finalista da Taça Santos Dumont, Sampaio Corrêa, no Alzirão.

O tricolor saiu atrás com gol de Willian Bersan deixando o Sampaio Corrêa momentaneamente na liderança do placar. Marquinho do Gonçalense empata o jogo e fica tudo igual até o final da partida.



No próximo sábado o Gonçalense enfrenta o Goytacaz em Campos, que vem de uma derrota para a equipe do Maricá F.C. neste 2º turno. O Gonçalense chegou à semi-final da Taça Santos Dumont sendo derrotado pelo campeão, Nova Iguaçu em um jogo bem polêmico na arbitragem.