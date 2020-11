Carlos Pereira (PDT) tem seu registro indeferido pelo TRE-RJ Divulgação

Por O Dia

Itaboraí - O TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) informou através de nota de divulgação a imprensa o nome de alguns candidatos para prefeituras que tiveram os registros indeferidos pela Justiça Eleitoral.



Entre esses está o candidato ao cargo de prefeito em Itaboraí, Carlos Pereira (PDT), que tentava ganhar a simpatia do eleitor do município em 2020.



Carlos Pereira (PDT), teve o seu registro indeferido porque possui condenação transitada e julgado no Tribunal de Contas da União (TCU). A legislação eleitoral diz que são inelegíveis os gestores “que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente”.



Ele pode recorrer da decisão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.