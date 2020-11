Marcelo Delaroli de Maricá dispara e coloca o dobro do segundo colocado em Itaboraí Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 16:05 | Atualizado 10/11/2020 16:23

Itaboraí - O Jornal O Dia recebeu a última pesquisa com as intenções de voto na corrida eleitoral para a Prefeitura de Itaboraí, pesquisa registrada no TRE/RJ sob o nº RJ-07105/2020 no (Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro), a pesquisa foi realizada pela D´Art Produções.



O índice de confiança é de 95% e a margem de erro para mais ou para menos de 4,9%.

Veja os resultados quando todos os candidatos a Prefeito do Município são apresentados (análise induzida):

Marcelo Delaroli (PL) _____________________30,3%

Sérgio Soares (Pros) _____________________15,4%

Sadionel Souza (Progressistas)_____________11,3%

Joana Lage (Podemos)____________________4,4%

Edinho Oficial de Justiça (PMB)_____________ 2,2%

Carlos Pereira (PDT) candidatura impugnada___1,9%

Eleitores ñ sabem ou ñ souberam responder____19,7%

Eleitores disseram que irão votar Nulo/Branco/Nenhum__14,9%



Veja a quando nenhum nome de candidato é apresentado (formato espontânea)>



Marcelo Delaroli______ 19,4%

Sadionel Souza________8,9%

Sérgio Soares ________ 7,9%

Carlos Pereira e Joana Lage _ 0,9%

Edinho Oficial de Justiça____ 0,6%

Outros__________________ 0,6%.

Eleitores não sabem ou ñ souberam responder__ 48,0%

Eleitores disseram que irão votar Nulo/Branco/Nenhum _ 12,6%



Veja o índice de rejeição dos eleitores (rejeição induzida) quando se perguntou em quem jamais votaria:



Sadinoel Souza_____ 25% de rejeição dos eleitores

Sérgio Soares ______17% de rejeição dos eleitores

Marcelo Delaroli ____ 9% de rejeição dos eleitores

Edinho Oficial de Justiça _8% de rejeição dos eleitores

Todos os candidatos___ 7% de rejeição dos eleitores

Carlos Pereira e Joana Lage _6% de rejeição dos eleitores

Nenhum _______________ 4% de rejeição dos eleitores

Não souberam ou não quiseram responder___17% de rejeição dos eleitores





Quando o eleitor de Itaboraí é questionado de como avalia a atual administração, o governo do Prefeito Sadionel Souza o índice de reprovação é de 69%, somente 13% aprovaram e não sabem ou não quiseram responder somaram 18%.