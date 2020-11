Na véspera da eleição, Marcelo Delaroli (PL) se mantem disparado na frente nas intenções de voto pra Prefeito de Itaboraí Foto: Mauricio Peçanha

Publicado 14/11/2020

Itaboraí - Um eleição turbulenta, marcada por muitos ataques e acusações, foi assim na corrida eleitoral para a Prefeitura de Itaboraí em 2020. Na véspera do pleito, o Jornal O Dia teve acesso mais uma vez a pesquisa registrada no TRE/RJ sob o nº RJ-07105/2020 e os números consolidam o candidato Marcelo Delaroli como o favorito na disputa eleitoral.



Após acusações feitas a turma de Sérgio Soares, de comandar um atentado contra um comitê de colaboradores do candidato Marcelo Delaroli e registro em delegacia, Marcelo Delaroi (PL) e seu vice Lourival Casula (PT) se mantem com o dobro do segundo colocado nas intenções de voto; confira a Pesquisa que foi realizada pela D´Art Produções.



O índice de confiança é de 95% e a margem de erro para mais ou para menos de 4,9%.



Veja os resultados quando todos os candidatos a Prefeito do Município são apresentados (análise induzida):



Marcelo Delaroli (PL) _____ 30,3%

Sérgio Soares (Pros) ______15,4%

Sadionel Souza (Progressistas)__11,3%

Joana Lage (Podemos)_________4,4%

Edinho Oficial de Justiça (PMB)__ 2,2%

Carlos Pereira (PDT) candidatura impugnada__1,9%

Eleitores ñ sabem ou ñ souberam responder___19,7%

Eleitores disseram que irão votar Nulo/Branco/Nenhum_14,9%



Veja a quando nenhum nome de candidato é apresentado (formato espontânea)>



Marcelo Delaroli___ 19,4%

Sadionel Souza_____8,9%

Sérgio Soares _____ 7,9%

Carlos Pereira e Joana Lage _ 0,9%

Edinho Oficial de Justiça____ 0,6%

Outros_______________ 0,6%.

Eleitores não sabem ou ñ souberam responder__ 48,0%

Eleitores disseram que irão votar Nulo/Branco/Nenhum _ 12,6%



Veja o índice de rejeição dos eleitores (rejeição induzida) quando se perguntou em quem jamais votaria:



Sadinoel Souza__ 25% de rejeição dos eleitores

Sérgio Soares ___17% de rejeição dos eleitores

Marcelo Delaroli _ 9% de rejeição dos eleitores

Edinho Oficial de Justiça _8% de rejeição dos eleitores

Todos os candidatos___ 7% de rejeição dos eleitores

Carlos Pereira e Joana Lage _6% de rejeição dos eleitores

Nenhum ___________ 4% de rejeição dos eleitores

Não souberam ou não quiseram responder___17% de rejeição dos eleitores



Quando o eleitor de Itaboraí é questionado de como avalia a atual administração, o governo do Prefeito Sadionel Souza o índice de reprovação é de 69%, somente 13% aprovaram e não sabem ou não quiseram responder somaram 18%.



Amanhã é o dia da festa da democracia, e todos os cuidados para uma votação segura em época de PANDEMIA de Covid-19 estão sendo preparados pelo TSE para uma votação segura, os idosos devem votar entre 07:00 e 10:00 da manhã e os não idosos a partir das 10:00, leve sua caneca, a utilização da máscara é obrigatória e as sessões estarão todas munidas de álcool em gel.