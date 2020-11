Vizinho criminoso com uma faca faz noite de terror com família em Itaboraí Foto: PMERJ

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 13:55

Itaboraí - Uma família foi feita de refém por um vizinho em Itaboraí na noite desta quarta-feira (19/11) no bairro de Gebara e foi salva por Policias Militares do 35º Batalhão.



A Policia Militar relatou que recebeu uma denúncia (provavelmente de vizinhos) sobre o que estava acontecendo, e uma equipe foi enviada ao local, e constataram que uma família estava sendo feita de refém no interior de uma casa localizada na Rua 23 do bairro já citado.



A vitima relatou que : -"Foram momentos de terror que passou com seus filhos", o criminoso havia trancado os filhos de uma mãe, (a mulher moradora da casa) e seguiu tentando forçar relações sexuais com ela, ele estava armado com uma faca e constantemente a encostava no corpo da vítima.



O meliante ainda ligou para o ex-marido da vítima, pai dos filhos dela, exigindo R$ 3.000,00 (três mil reais) para libertar a família.



Quando os Policiais entraram na casa o meliante tentou fugir e foi capturado, foram aprendidos a arma branca (um facão) e algo que parecia uma pistola (um simulacro de pistola) que também era utilizado pelo criminoso para coagir, amedrontar as vítimas (mulher e os filhos).



O criminoso foi levado a Delegacia, preso e responderá por extorsão mediante sequestro, constrangimento mediante violência e grave ameaça, além de conjunção carnal sem consentimento ou ato libidinoso.