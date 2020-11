Grande quantidade de drogas apreendidas com homem que foi preso Foto: PMERJ

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 12:35 | Atualizado 23/11/2020 12:35

Itaboraí - Na última sexta-feira (20/11) um homem foi preso com uma quantidade de drogas no bairro do Rio Várzea após um tiroteio contra a Policia Militar.



A equipe do 35º Batalhão (Itaboraí) estava em patrulhamento pelo bairro e quando passou próximo a Rua Tiradentes foram disparados vários tiros contra os agentes, então aconteceu o confronto.



Três criminosos iniciaram a fuga, eles vestiam roupas pretas e a Policia Militar foi a captura dos elementos, um dos três foi capturado, os outros dois bandidos conseguiram fugir.



O criminoso que foi preso já era indiciado por tráfico de drogas, foi apreendido com o mal elemento uma grande quantidade de cocaína, 457 pinos, 119 trouxinhas de maconha e 2 rádios transmissores.



O homem preso foi encaminhado para a 73ª, a Central de Flagrantes e foi encaminhado para o sistema prisional.