Menor capturado com drogas, dinheiro e celular Foto: Divulgação PMERJ

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 13:53

Itaboraí - No último sábado (21/11) um jovem de 17 anos foi apreendido com drogas por Policiais Militares no bairro do Apollo II.



Os policiais do 35º Batalhão faziam o patrulhamento de rotina no bairro do Apollo II e quando entraram na rua Sargente José Gonçalves deram de frente com um jovem que aparentemente se assustou com a presença da polícia e saiu correndo para dentro de um matagal, com a atitude suspeita, os policiais militares foram na captura do rapaz.



quando foi capturado os militares encontraram com ele seis pinos de cocaína, 12 sacos de maconha e um celular provavelmente roubado, além de R$ 18 (dezoito reais) em espécie.



O menor e os objetos apreendidos foram encaminhados para a 73ª DP.