Prefeitura Inaugura nova unidade do CRÁS no bairro de Cabuçu Foto; Divulgação Secretaria de Comunicação

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 12:46 | Atualizado 24/11/2020 12:46

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social inaugurou no último dia 4 de novembro, o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Cabuçu. O CRAS tem como objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades, evitando que as famílias vivenciem casos de riscos como o abandono, isolamento social, entre outras circunstâncias.



O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Estevan Assis ressaltou sua gratidão com relação ao novo CRAS inaugurado. “Esse é um importante equipamento para população do 6º distrito. Conseguimos realizar diversos projetos nesta gestão, pois contamos com uma equipe que abraçou a causa de verdade. Parabenizo e agradeço o empenho, determinação e carinho de todos os envolvidos”, afirmou o secretário.



A Unidade conta com um psicólogos, dois assistentes sociais, um auxiliar administrativo e um auxiliar de serviços. Dentre os programas ofertados estão: Bolsa Família, Cadastro Único, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Bolsa Aluguel.



A cerimônia contou com a brilhante participação da Banda da Guarda Municipal. Também estiveram presentes prestigiando o evento o chefe de Gabinete, Silvio Pinho; o ouvidor geral do município, Leonidas Souza; a presidente do Itaprevi, Andréia Daumas; o procurador geral Dr. Antônio Dias. E ainda os secretários municipais de Educação, Cultura e Turismo, Osório de Souza; de Segurança e Defesa Civil, Luiz Alberto Mendonça; de Habitação e Políticas Sociais, Monica Virgílio; de Trabalho e Renda, Leonardo Gomes; de Governo, Rafael de Moraes e de Fazenda, Edson Brandão.



O CRAS funciona de segunda a sexta-feira no horário de 8h às 17h, no antigo salão de festas Nina Fest, que fica na Avenida Antonio Cicero de Souza, lote12, Cabuçu, Itaboraí/RJ.