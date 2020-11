vacinação Foto: Divulgação

Itaborai - No próximo dia 28 de novembro, a Secretaria de Saúde de Itaboraí realizará a campanha anual de vacinação antirrábica para cães e gatos. Ao todo, 57 postos de vacinação distribuídos no município realizarão a aplicação gratuita da vacina, das 8h às 17h.



A vacina previne contra a raiva, doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos. É uma doença grave, que compromete o sistema nervoso central, sendo fatal tanto para animais quanto para humanos.



O vírus é transmitido do animal para o homem por meio da saliva de animais doentes, principalmente pela mordida, mas também por lambidas e arranhões. Cães, gatos e morcegos são os principais transmissores da doença ao homem.



Em sua última campanha de vacinação contra a raiva, ocorrida em 2018, Itaboraí imunizou 32.550 animais, sendo 27.942 mil cães e 4.608 gatos. Vale ressaltar que no ano de 2019 não foi possível a realização da campanha devido a problemas na produção da vacina relatados pelo Ministério da Saúde.



A recomendação da Secretaria de Saúde de Itaboraí é que, a partir dos quatro meses de idade, cães e gatos saudáveis sejam vacinados. Animais gestantes não poderão receber a vacina. É importante que o condutor do animal respeite as medidas de prevenção contra a COVID-19, como o uso obrigatório de máscara e o distanciamento seguro entre as pessoas.



UBS CENTRO (PREF. MILTON RODRIGUES ROCHA) – CENTRO

USF AMPLIAÇÃO

USF AMPLIAÇÃO II

USF NOVA CIDADE

E. M. ARQUIMEDES DE ANDRADE – CALUNDU

E. M. PROMOTOR LUIZ CARLOS CÁFFARO – AMPLIAÇÃO

USF QUISSAMÃ

E. M. MARIA ANA MOREIRA – RIO VÁRZEA

H.E.T.M. – COLÔNIA

UBS ENGENHO VELHO

USF RETA VELHA

CRAS RETA – ESPERANÇA

USF RETA NOVA – ESPERANÇA

E. M. GEREMIAS DE MATTOS FONTES – SAMBAETIBA

USF AGRO BRASIL

UBS CHÁCARAS SAMBAETIBA

USF JOAQUIM DE OLIVEIRA

USF RETIRO SÃO JOAQUIM

USF SANTO EXPEDITO

E. M. CECÍLIA AUGUSTA DOS SANTOS – OUTEIRO DAS PEDRAS

UBS PICOS

USF PACHECOS

E. M. ALFREDO TORRES – PACHECOS

USF PORTO DAS CAIXAS

USF VISCONDE – VISCONDE

E. M. ADELAIDE MAGALHÃES SEABRA – VISCONDE

E. M. MARLI CID ABREU – NANCILÂNDIA

USF AREAL

UBS VILA RICA

E. M. MILTON RODRIGUES ROCHA – AREAL

E. M. PEDRO ALVES DE ARAÚJO – JOÃO CAETANO

USF BAIRRO AMARAL – GRANDE RIO

E. M. JUÍZA PATRÍCIA ACIOLI – JOÃO CAETANO

USF ITAMBI

USF GEBARA

USF MONTE VERDE

USF SÃO JOSÉ

USF CABUÇU

USF MANGUEIRA – BADURECO

E. Mz. ÂNGELO BURICHE COUTINHO – CURUZU – até 15h

E. M. NEUZA SALLES NEUZA SALLES

USF ALDEIA DA PRATA

E. M. ROMEU SIMÕES DA FONSECA – MANILHA

USF VALE DO SOL – RETIRO SÃO JOAQUIM

E. M. ANTÔNIO CARLOS DA SILVA – MORADA DO SOL

USF SANTO ANTÔNIO

E. M. ALDEIA VELHA – SANTO ANTÔNIO

USF MARAMBAIA

USF VILA BRASIL

USF PLANALTO MARAMBAIA

USF APOLO

USF ELIANÓPOLIS – SANTO ANTÔNIO

E. Mz. OUTEIRO DAS PEDRAS BELA VISTA – até 15h

E. M. ANTONIO JOAQUIM DA SILVA – MANILHA

E. M. DELTA DE SOUZA PINTO – GRANJAS CABUÇU

USF JARDIM PLANALTO – MANILHA

USF SAPÊ – SÃO MIGUEL