Por O Dia

Publicado 27/11/2020 15:15 | Atualizado 27/11/2020 15:26

Itaboraí - No domingo dia 06 de Dezembro de 2020 serão aplicadas as provas para o concurso de Professores na rede Municipal de Ensino, segundo divulgação da Prefeitura de Itaboraí.



Serão realizadas provas discursivas e objetivas. Serão disponibilizadas 653 vagas para Professor de Educação Infantil I e II do 1º ao 9º ano.



O concurso será realizado pelo INCAB (Instituto Carlos Augusto Bittencourt) e conforme divulgado no edital, será informado por e-mail aonde os inscritos deverão realizar as provas.



O resultado será divulgado pelo: www.incab.org.br com o gabarito a partir do dia 07 de Dezembro e os resultados finais (quem foi aprovado) no dia 30 de Dezembro.