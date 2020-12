Quatro Toneladas Pescado Apreendido é em Maricá é Distribuído para População Carente de Itaboraí Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 22:24 | Atualizado 30/11/2020 22:27

Itaboraí - Policiais Militares do CPAM (Comando da Polícia Ambiental) distribuiram na manhã de ontem (domingo 29/11) quatro toneladas de pescado (sardinhas) que foi apreendido na tarde do último sábado, em uma peixaria na cidade vizinha Maricá, na Rodovia Amaral Peixoto.



As sardinhas foram apreendidas pois não poderiam estar sendo comercializadas neste período pois é o período de defeso.



O período de defeso é o período em que as atividades de caça, coleta e pesca esportivas e comerciais ficam vetadas ou controladas.



Este período é estabelecido de acordo com a época em que os animais se reproduzem na natureza e visa à preservação das espécies e à fruição sustentável dos recursos naturais.



O caso foi registrado na 82ª DP , Centro de Maricá e distribuída para população carente em Itaboraí