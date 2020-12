Escola de Artes e Ofícios realiza doações para dentro e fora de Itaboraí Foto: Divulgação

Publicado 01/12/2020 14:19

Itaboraí - A Escola de Artes e Ofícios Professor Washington Luiz José da Costa realizou um evento que teve o intuito de ajudar o próximo, como já se tornou comum na unidade. Em uma finalização, um pouco modificada, do Outubro Rosa, nossa Escola de Artes concretizou mais doações de itens confeccionados por alunos e professores da instituição.



Além de um evento beneficente, seguindo as recomendações necessárias para a segurança de todos os presentes, o momento também foi de oficialização simbólica da reinauguração da unidade. Vale destacar que a Escola de Artes e Ofícios foi fechada pela gestão anterior e reaberta no início deste governo, em 2017.



O Prefeito, Dr. Sadinoel Souza lamentou a ausência do assessor especial, Fernando Roscio, figura fundamental para a reabertura da unidade e externou sua admiração e gratidão a todos os profissionais que ao longo dos últimos anos trabalharam para o pleno funcionamento da escola, incluindo o pastor Enéas (em memória).



“Sempre digo que a Escola de Artes e Ofícios é fundamental para o desenvolvimento do município e muito mais. Além de aprenderem novas profissões, aqui as pessoas aprendem sobre amor ao próximo e solidariedade. O que acontece aqui é muito importante para a evolução da sociedade, para que possamos viver em um mundo melhor. Meus parabéns e gratidão a todos que fizeram e fazem tudo isso acontecer”, expressou, emocionado, o chefe do Executivo.



A diretora da unidade, Verônica Antunes, também falou da importância desses quase quatro anos para a escola. “Eu só tenho a agradecer. Desde que a escola foi reaberta tivemos liberdade para trabalhar e realizar tantos feitos. Muito obrigada”, falou Verônica.



Representantes das instituições beneficiadas compareceram ao evento para receber as doações que contam com itens como: almofadas, bonecas, chaveiros, jogos, máscaras de proteção, entre muitos outros. São as instituições: Pestallozi de Itaboraí, Pestallozi de Silva Jardim e Hospital Estadual Tavares de Macedo. As três representantes expressaram felicidade e gratidão pelos itens que vão fazer a diferença na vida de vários pacientes.



Ainda nesta manhã, a primeira dama Fabiana que também prestigiou o evento, recebeu o fantoche Tom, como forma de agradecimento por toda ajuda prestada em projetos da instituição. Tom representa a Escola de Artes de Ofícios.



Vale evidenciar que no dia 19 de novembro, a Escola de Artes e Ofícios realizou mais doações. A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPERUNA – RJ, Escola Especial Recriar Nadyr Rodrigues de Oliveira, recebeu a artesã Beth Motta, que representou a unidade em mais um gesto de solidariedade ao próximo. “O que fica é o sentimento de dever cumprido. Ver que nós, com o nosso trabalho, conseguimos alcançar e ajudar tantas pessoas é gratificante”, disse Beth.



Também é importante destacar que uma nova sala para a oncologia pediátrica será inaugurada no Hospital São José do Avaí, com todas as doações que a Escola de Artes fez ao longo dos 4 anos.



Durante a pandemia da Covid-19, alunos e profissionais da Escola de Artes confeccionaram mais de 8 mil máscaras de proteção de facial, que foram doadas a diversas instituições.