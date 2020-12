35º Batalhão da PM de Itaboraí Foto: Rede Social

Por O Dia

Itaboraí - Policiais do 35º Batalhão de Itaboraí fizeram a retirada de barricadas instaladas pelo tráfico local no bairro do Marambaia. As barricadas impediam o acesso ao conjunto habitacional da região. Além da remoção das barreiras, o policiamento na área foi intensificado. Denúncias de moradores apontam que o tráfico e toda a criminalidade prejudicam diretamente 5 linhas de ônibus que passam pelo local.

O GAT também participou da ação dando suporte aos policiais que faziam a remoção das barricadas. Também foram retiradas barreiras nos bairros: Apolo III e Manilha. Não há informações de presos durante a ação.