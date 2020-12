73ª DP - Central de Flagrantes em Neves Foto: Internet

Publicado 15/12/2020 08:12

Itaboraí - Um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas no Itaville em Itaboraí. PM's do 35º batalhão apreenderam com ele 84 pinos de cocaína que seriam comercializados no local. O traficante foi denunciado anonimamente e a polícia foi averiguar o local e prendeu o elemento em flagrante.

O caso foi parar na Central de Flagrantes em Neves na 73ª DP. O elemento foi autuado por tráfico de drogas.