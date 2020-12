Petrobras terá que indenizar moradores de Itaboraí Foto: Petrobrás

Itaboraí - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro através da 2ª Promotoria de Justiça através de uma ação coletiva , obteve uma decisão Judicial a favor dos moradores de Itaboraí que sofream consequências dos danos Ambientais resultantes do Comperj.

Entre as obrigações que a Petrobrás terá que cumprir após a ação judicial: retirar o pó de pedras nas vias e asfaltar ruas e estradas prejudicadas com a obra; o pó de pedra causa danos terríveis ao meio ambiente, a empresa terá também que pagar R$ 500,00 (quinhentos mil reais) aos moradores do bairro de Sambaetiba e asfaltar todas as ruas da região com prazo máximo de 90 dias.

A empresa tará também que prover indenização individual a todos os moradores da comunidade na região do bairo.