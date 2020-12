Sadinoel Souza deixa a Prefeitura mas deixa o 13º dos Servidores em dia Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 11:08 | Atualizado 23/12/2020 11:22

Itaboraí - Durante os últimos quatro anos, a Prefeitura de Itaboraí honrou seu compromisso com as pessoas que fazem o município funcionar: os servidores.

Em todos os meses da gestão do Dr. Sadinoel, os pagamentos foram efetuados ainda dentro do mês vigente e este último não será diferente. Na próxima quarta-feira (23/12), todos os servidores da Prefeitura de Itaboraí estarão com seus salários na conta e poderão aproveitar com tranquilidade o fim de 2020.

Publicidade

Vale lembrar que o 13º salário já foi pago na última semana (18/12).