Restos mortais humanos foram encontrados pela Polícia Civil no bairro do Visconde em Itaboraí Foto:Policia Civil

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 10:49 | Atualizado 07/01/2021 10:50

Itaboraí - Ossadas de cadáveres humanos foram encontrados debaixo de uma casa no bairro do Visconde, estavam enterrados no solo embaixo do concreto do quintal da residência, a suspeita é que sejam restos humanos de uma mãe e duas crianças (provavelmente os filhos).

A Policia Civil vem investigando o caso após várias denúncias na última quarta-feira (06/01), o local estava sinalizado, ou seja, alguém queria que o crime fosse descoberto (como indica a foto feita pela Policia Civil).

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí seguem com as investigações sobre o caso e esperam identificar as vítimas dos cadáveres destes restos mortais.