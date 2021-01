o protocolo de intenções com a Associação Cultural Lona na Lua Divulgação Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Tanguá

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 14:43 | Atualizado 16/01/2021 14:45

Tanguá - A Prefeitura de Tanguá assinou nesta sexta-feira (15/01), na sede da secretaria municipal de Cultura e Turismo, o protocolo de intenções com a Associação Cultural Lona na Lua. A iniciativa representa o interesse do município na instalação de um polo cultural do projeto na cidade.



Segundo o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, o projeto Lona na Lua, já existente nos municípios vizinhos como Rio Bonito e Silva Jardim, é fundamental para contribuir com o desenvolvimento social e cultural das crianças e adolescentes do município.



"Nós queremos ampliar as opções culturais aqui, oportunizando e valorizando os inúmeros talentosos tanguaenses. A prefeitura de Tanguá está disposta a ceder um imóvel para instalação do projeto porque entende que a cultura é uma prioridade", disse Rodrigo.



Segundo Zeca Novais, diretor do Lona na Lua, o projeto adota um modelo de arte inclusiva, utilizando como ferramentas de transformação o teatro, a música, a dança, o circo e a produção audiovisual.



"O momento mais emocionante da Lona é quando chega uma criança para assistir um espetáculo. A gente vai trabalhar muito para que essas crianças que chegam, na frente da Lona, tenham esse mesmo olhar e esse mesmo sorriso todos os dias."



A assinatura do protocolo contou com as presenças dos secretários de Cultura, Reginaldo Garcia, de Governo, Andreia de Sá, Comunicação, Chailon Conceição e Educação, Luciano Lúcio.