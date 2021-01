Com a enxada em punho, o prefeito Marcelo Delaroli acompanhou os voluntários no trabalho e ressaltou a intenção de levar o projeto para outros bairros da cidade. Divulgação

Itaboraí - Nem mesmo o sol quente da manhã deste sábado (16/01) foi capaz de impedir os esforços da Prefeitura de Itaboraí e da população no 3º ‘Mutirão Voluntário da Transformação’, que foi realizado no bairro de Venda das Pedras. A iniciativa reuniu centenas de pessoas e começou cedo, por volta de 9h, pela via principal, a Avenida 22 de Maio. Em seguida, as equipes seguiram pela Rua César Xará, em Quissamã.



A ação contemplou limpeza de ruas, varrição, remoção de resíduos, roçada, sanitização de pontos de ônibus, capina, limpeza de valas, ralos e canaletas, manutenção de acostamento e calçadas, além de manutenção na iluminação pública e podas de árvores.



Com a enxada em punho, o prefeito Marcelo Delaroli acompanhou os voluntários no trabalho e ressaltou a intenção de levar o projeto para outros bairros da cidade.



"Venda das Pedras é uma das entradas de Itaboraí, por isso escolhemos esse bairro que há muito tempo tem sido esquecido pelo poder público. Estamos fazendo de tudo para chegar em todos os bairros, enquanto a nossa equipe técnica prepara um edital para licitação de uma empresa de limpeza urbana. Contamos com a colaboração dos vereadores, secretários, servidores e de centenas de voluntários. Tem jeito sim, é só querer. A cidade é nossa, vamos cuidar dela", disse o prefeito.



Acompanhado dos secretários municipais, o vice-prefeito Lourival Casula também participou da iniciativa e enfatizou a importância de conscientizar o cidadão do papel fundamental que a população exerce no município.



"Viemos para fazer uma transformação na cidade e mostrar para todos que nós temos uma obrigação com os munícipes. Temos a obrigação de manter a cidade limpa, mas podemos fazer um trabalho em conjunto com toda a população. Quando trouxermos os empresários para dentro da nossa cidade, eles precisam se sentir bem, sentir que estão chegando em um município acolhedor, limpa e saudável para todo mundo. Precisamos fazer com que a população sinta-se dona da cidade e quando você é dono, você cuida", afirmou o vice-prefeito.



Ao todo, o mutirão contou com 11 veículos de apoio, entre eles, quatro caminhões caçamba, um caminhão vacol (desentupimento de esgoto), um caminhão com cesto aéreo de poda de árvores, um caminhão com cesto aéreo de iluminação pública, duas motos niveladoras e duas retroescavadeiras. Além disso, a ação também integrou equipes de sanitização contra o novo coronavírus.



Voluntária no trabalho, a assistente social Roseane Mello, de 44 anos, é moradora de Venda das Pedras e ficou sabendo do mutirão através das redes sociais da Prefeitura de Itaboraí.



“É a primeira vez eu participo. Queria ter vindo nos outros, mas não consegui. Estou colaborando porque sempre tive vontade de me dedicar a um trabalho voluntário em favor da minha cidade. Eu amo Itaboraí. Nunca na história dessa cidade uma ação como essa aconteceu. Eu acho muito importante que a população esteja presente agindo ao lado da Prefeitura”, considerou a moradora.