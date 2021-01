IPTU com desconto de 20% para pagamento em cota única Divulgação

Publicado 18/01/2021

Itaboraí - Quem optar por pagar a cota única do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de Itaboraí deste ano terá desconto de 20%. O vencimento da cota única segue até o dia 10 de março. Os carnês começarão a ser entregues ainda em janeiro. Os contribuintes também poderão retirar seu IPTU no site da Prefeitura, no endereço eletrônico ou na própria Secretaria Municipal de Fazenda.



O contribuinte tem ainda a opção de quitar o IPTU em até 10 parcelas sem o desconto, com vencimento da primeira parcela no dia 10 de março e a última no dia 10 de dezembro. As pessoas com deficiências físicas e mentais, com hanseníase e soropositivos, têm a garantia de uma legislação específica, que concede a isenção do imposto, assim como os maiores de 65 anos que se enquadrem nas exigências legais.



O secretário municipal de Fazenda, Roberto Ataíde Santiago Fontes, falou sobre a importância dos contribuintes estarem com os impostos em dia.



“O IPTU é uma das principais receitas municipais para gerar recursos, que são aplicados na educação, saúde, infraestrutura, pavimentação, entre outras políticas públicas municipais. A importância do pagamento reflete diretamente no retorno que a prefeitura proporciona em serviços. Por isso ressaltamos o quanto é importante o cidadão pagar em dia seus tributos e acompanhar a utilização desses recursos pelo portal da transparência”, ressaltou o secretário.



Atendimento presencial



Caso o contribuinte não consiga acessar o serviço disponível no site, a Secretaria Municipal de Fazenda realizará uma força-tarefa para atendimento exclusivo da emissão da 2ª via do carnê do IPTU. O atendimento presencial será na sede da Secretaria que fica localizada na Rua Fidélis Alves, nº 101, no Centro. Horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. O posto de atendimento em Manilha está localizado na Avenida Prefeito Milton Rodrigues Rocha, na Galeria Nova Grécia, nº 161, loja 42. Ponto de referência, ao lado do DPO, com funcionamento das 8h às 17h.