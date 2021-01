Mais de 10 mil seringas agulhadas já chegaram ao município de Tanguá para campanha de vacinação Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 18:28 | Atualizado 18/01/2021 18:36

Tanguá - A prefeitura de Tanguá recebe até quarta-feira (20/01), cerca de 400 doses da vacina contra covid-19, doadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Lopes, inicialmente estão previstas 840 doses para todo o município. Número que deve crescer, conforme a produção de novas doses.



De acordo com o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, nessa primeira fase serão vacinados, prioritariamente, os grupos de risco, entre eles, os profissionais da saúde que trabalham na emergência e idosos asilados.



"A imunização deve começar na próxima semana. Estamos concentrando todos os esforços para que todo o processo ocorra da forma mais eficiente possível. Além disso, para garantir a vacinação dos tanguaenses, o município já garantiu 10.700 seringas agulháveis", disse Rodrigo Medeiros.