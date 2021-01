Os primeiros vacinados no município foram três profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à doença. Foto: Luiz Bustamante

Itaboraí - O município antecipou a campanha e já deu início à vacinação contra a Covid-19, na tarde desta terça-feira (19/01), após a chegada das primeiras doses da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Os primeiros vacinados no município foram três profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à doença.



Os trabalhadores selecionados foram: a enfermeira Daiane Carvalho da Silva Pereira, de 39 anos, o médico pediatra infectologista Antônio Carlos de Medeiros Pereira, de 67 anos, e a funcionária de serviços gerais do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, Mônica da Rosa Marques, de 48 anos.



“Estou muito agradecida por ser uma das primeiras a tomar vacina. Eu tive Covid-19 duas vezes e fiquei muito preocupada de transmitir para minha família. A gente que está trabalhando no hospital, vê os casos da doença e fica muito preocupado. Eu peço para que todos continuem os cuidados, porque manter os protocolos é demonstrar amor ao próximo”, disse Mônica, emocionada após ser vacinada.



As primeiras doses da vacina foram aplicadas durante o lançamento da campanha de vacinação que aconteceu no posto de saúde Prefeito Milton Rodrigues Rocha, no Centro. O evento contou com a presença do prefeito Marcelo Delaroli, o vice-prefeito Lourival Casula e o secretário municipal de Saúde, Cosme Salles Filho.



“Ainda estamos enfrentando a pandemia, não podemos nos descuidar mesmo com a chegada da vacina. Estamos com uma grande operação de logística que demonstra a união dos poderes em Itaboraí. Queremos terminar o quanto antes a vacinação e levar esperança para que nossa vida volte ao normal”, declarou o prefeito.



As vacinas chegaram no Centro de Armazenamento de Insumos da Secretaria Municipal de Saúde, no fim da manhã. O caminhão que trouxe 2.310 doses (primeiro ciclo de aplicação) foi escoltado pela Polícia Militar. O secretário municipal de Saúde junto com equipes da pasta receberam os lotes que foram distribuídos para as principais unidades de combate à doença da cidade.



“A chegada das vacinas representa a esperança da população de Itaboraí. Primeiro serão imunizados os profissionais da linha de frente e os idosos que estão em abrigos. A campanha começou no posto Milton Rodrigues e, simultaneamente, estaremos em todas as unidades de linha de frente que são de urgência e emergência, os hospitais Covid, as residências terapêuticas e abrigos” declarou o secretário Cosme Salles Filho.



Os pacientes que vão receber as doses iniciais da vacina serão selecionados pela Secretaria Municipal de Saúde. A estimativa prévia é que cerca de 2 mil profissionais de saúde sejam imunizados nessa fase e pouco mais de 100 idosos assistidos em instituições de longa permanência.



Protocolos – A recomendação da SMS é que, caso o morador apresente qualquer um dos principais sintomas da doença, inicie imediatamente o isolamento social.



Entre os sintomas mais recorrentes estão: perda de olfato ou paladar, dor de cabeça, febre, coriza, tosse, falta de ar e diarreia por dias consecutivos. As autoridades sanitárias esclarecem também que cada paciente pode apresentar sintomas inespecíficos, decorrentes de outras comorbidades, que também são importantes serem observados.