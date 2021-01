Enfermeiro com mais de 30 anos de atuação é o primeiro a ser vacinado em Tanguá Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 20:47

Tanguá - Sérgio Barbosa Pereira, de 55 anos, enfermeiro há 30 anos, é o primeiro a ser vacinado contra a covid-19 em Tanguá. Ele recebeu a dose da vacina Coronavac na tarde desta terça-feira (19), na Policlínica Demerval Garcia de Freitas, no Centro da cidade.



"Me sinto privilegiado por ser o primeiro vacinado e por estar há longo tempo envolvido na saúde de nossa cidade. Eu tive a covid-19 e fiquei muito mal durante 27 dias. Acho que é de extrema importância essa vacina", disse Sérgio.



A secretaria municipal de Saúde informou que as primeiras 400 doses que foram recebidas serão direcionadas aos profissionais da saúde, atuantes na linha de frente no combate ao Covid-19. Os grupos serão ampliados conforme a produção de novas doses.