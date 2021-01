O futuro Centro de Imagem e Diagnóstico de Tanguá deverá ser preparado na antiga Clínica Tanguá, no Centro da cidade, Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 07:25 | Atualizado 20/01/2021 07:25

Tanguá - O prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, autorizou nesta terça-feira (19/01) o início do procedimento licitatório para aquisição de um tomógrafo com 16 canais para o futuro Centro de Imagem e Diagnóstico, a ser instalado no município. O equipamento contribui de forma determinante para o diagnóstico de doenças, além de acabar com a transferência de pacientes da cidade para outras regiões do Estado.



"A gente precisa avançar em algumas questões e, notoriamente, o Centro de Imagem e Diagnóstico, com tomógrafo e raio-x digital, vai qualificar e muito nosso atendimento na área da saúde, diminuindo, inclusive, despesas com transporte de pacientes e a grande espera pelo exame", disse Rodrigo Medeiros, prefeito de Tanguá.



Recentemente, Rodrigo Medeiros e o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Lopes, estiveram visitando o Hospital Municipal Oceânico de Niterói a fim de conhecer as instalações da unidade e o funcionamento do equipamento.



Segundo o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Lopes, o futuro Centro de Imagem e Diagnóstico de Tanguá deverá ser preparado na antiga Clínica Tanguá, no Centro da cidade, contando com modernos equipamentos disponíveis no mercado.



"Além do tomógrafo de 16 canais, o nosso Centro de Imagem e Diagnóstico vai contar com mamógrafo, raio-x digital, ultra-sonografia e endoscopia para maior precisão do diagnóstico por parte dos médicos", detalhou o secretário de saúde.